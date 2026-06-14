Sheinbaum destaca papel de CFE para garantizar la soberanía energética nacional

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COLIMA.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que al término de su administración la Comisión Federal de Electricidad controlará cerca del 65 por ciento de la generación eléctrica del país, como parte de la estrategia federal para fortalecer la soberanía energética.

Durante la inauguración de la Central Ciclo Combinado de la CFE en Manzanillo, Colima, la mandataria destacó que el fortalecimiento de la empresa pública permitirá incrementar la capacidad de generación y garantizar el suministro de energía para millones de mexicanos.

La nueva central aportará 357 megawatts adicionales, con lo que el Complejo de Manzanillo alcanzará una capacidad total de 2 mil 860 megawatts, en beneficio de aproximadamente 800 mil usuarios, así como de actividades comerciales, de servicios e industriales en la región occidente del país.

Sheinbaum reconoció el trabajo de los empleados de la CFE y afirmó que la empresa constituye un pilar fundamental para la soberanía nacional.

“Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa fortalecer la soberanía nacional”, expresó durante el evento.

La presidenta explicó que el plan energético de su gobierno contempla la construcción de cinco nuevas plantas de ciclo combinado, una planta de combustión interna en Baja California Sur respaldada por energía solar y esquemas de inversión que mantendrán la propiedad y operación de los proyectos en manos de la CFE.

Indicó que estas acciones permitirán sumar alrededor de 28 mil megawatts de capacidad adicional durante el sexenio. Dependiendo del método de medición, señaló, la participación estatal en la generación eléctrica alcanzará entre 57 y 65 por ciento al finalizar la administración.

Asimismo, destacó que la mayoría legislativa permitió modificar el modelo energético impulsado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de fortalecer la participación del Estado en el sector.

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que la central inaugurada en Colima forma parte de un paquete de infraestructura que incluye nuevas plantas puestas en operación durante la actual administración en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato.

La funcionaria agregó que la nueva instalación permitirá un ahorro estimado de 93 millones de litros de agua al año.

En tanto, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, detalló que la obra requirió una inversión de 347.45 millones de dólares y forma parte del Plan Nacional de Expansión 2025-2030 impulsado por la empresa estatal.