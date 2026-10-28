Secretaría estatal de Seguridad solicitará 424.5 millones de pesos adicionales para ampliar capacidad operativa en 2027

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CHETUMAL.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo buscará un aumento presupuestal de 10 por ciento para 2027, equivalente a unos 424.5 millones de pesos adicionales, para contratar policías y reforzar su capacidad operativa, informó su titular, Julio César Gómez Torres.

La dependencia recibió un presupuesto de 4 mil 245 millones 435 mil 744 pesos para 2026. De aprobarse el incremento solicitado, dispondría de cerca de 4 mil 670 millones de pesos el próximo año, sujeto a la decisión del Congreso.

Gómez Torres explicó que el reclutamiento permanece abierto y que ampliar la plantilla implica financiar no solo salarios, sino también patrullas, combustible, armas, chalecos, cámaras y capacitación permanente. Entre las prioridades incluyó el fortalecimiento de la red estatal de videovigilancia.

En el sistema penitenciario, reportó la habilitación de casi 700 espacios adicionales para atender la sobrepoblación en los centros estatales. Añadió que continúan las gestiones con la Federación para obtener apoyo destinado a construir un nuevo penal.

La secretaría también trabaja en acuerdos con empresarios para establecer talleres de fabricación de uniformes, mochilas y mobiliario escolar dentro de las cárceles. Según el funcionario, las personas privadas de la libertad recibirían una remuneración por esas actividades.

Para fortalecer los programas de reinserción social, indicó que se busca incorporar psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales y personal especializado en deporte y educación.