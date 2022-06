Exhibe Monreal a Morena por incurrir en actos anticipados de campaña

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El partido Morena incurrió el pasado domingo en actos anticipados de campaña, aceptó el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.

Los actos anticipados de campaña, según el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se castigan hasta con la pérdida del derecho a registrarse como candidato presidencial.

“Dice el órgano jurisdiccional, el principio de prohibir los actos de campaña anticipados es para garantizar el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción política dentro de un partido o dentro del régimen de partidos, se beneficie con una ventaja indebida, dado que no hay campañas ni hay precampañas, pero sí hay promoción anticipada. Yo vi camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña”, explicó el senador morenista Ricardo Monreal Ávila.

“En todo caso, yo no califico eso. Eso en el caso que haya una denuncia, lo califica el INE y luego el Tribunal”, precisó.

—Pero usted puede denunciar —se le planteó en conferencia de prensa.

—No. Yo no. Yo no puedo. Yo no voy a denunciar a nadie. Quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos.

—¿La oposición sí puede hacerlo?

—No lo sé. No quiero dar ideas, pero ese es un asunto de ellos.

Interrogado sobre las posibilidades jurídicas que tienen los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer campañas los fines de semana o solicitar que les descuenten el día para hacerlo, Ricardo Monreal recordó que ya existe jurisprudencia que establece que las funciones del servidor público son permanentes.

“Hay jurisprudcencia que no basta con que pidas permiso o pidas que se te exente el pago del día o que te descuenten. No. La función no tiene descanso. Todos son días en los que no te pueden quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Eso no se puede. Esa es la naturaleza jurídica de la definición de servidor público”, explicó.

En conferencia de prensa en el Senado, Ricardo Monreal informó que fue Mario Delgado quien lo excluyó de la reunión de unidad de Morena, donde estuvieron todos los gobernadores emanados de Morena y el coordinador de los diputados federales de Morena.

Mario Delgado sólo lo invitó al mitin, pero nunca al desayuno de unidad, pero dijo que “es un timbre de orgullo que me excluyan.