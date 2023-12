Exhiben a familia tratando como esclava a empleada doméstica en plaza comercial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En vísperas de Nochebuena una familia fue captada en un plaza comercial comiendo, mientras su empleada doméstica permanecía de pie, esperando a que terminaran.

“Hoy pasó esto en Palacio de Hierro de Polanco. Una familia lleva a su esclava. Se sientan a botanear”, denunció en su cuenta de X la usuaria identificada como Jaina Pereyra.

En la información se indica que la trabajadora doméstica permanece “parada, como corresponde a la gente de servicio”, lo que causó molestia entre los usuarios. “Sin comida, claro”, precisó.

Jaina Pereyra acompañó la denuncia con tres imágenes, que pronto se viralizaron en las redes sociales. “El trato es obvio en las fotos”, subrayó.

“Gente mierda. Ojalá algún día tengan que trabajar para gente como ellos”, Pereyra manifestó su molestia.

Sin embargo, algunos cuestionaron la publicación de Jaina Pereyra. “A lo mejor la señora los estaba esperando que pagaran la cuenta y por eso estaba parada, uno no sabe” le señaló Danielrubrick. “Lo que sí me parece condenable es que le llames esclava y tomes fotos a la gente furtivamente para subirla a tus redes”.

A lo que Pereyra le respondió: “Claro. Tienes razón. La próxima vez le pregunto si estaba parada para estirar su patitas. Luego sí le dieron un pimiento que sobró y se lo comió. Me imagino que para no romperles el corazón. Pero tienes razón, no hay forma de saber”.

Fuente: Excélsior