Exitoso inicio del Primer Festival del Jocho Chetumaleño en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN.- Con una asistencia de más de tres mil personas en su primera jornada, este sábado dio inicio el Primer Festival del Jocho Chetumaleño, en el Parque Fundadores, que contó con la presencia de la presidenta municipal Estefanía Mercado. Se trata de un evento gastronómico, cultural y musical que busca consolidarse como una tradición anual en Playa del Carmen.

La presidenta destacó que el festival fortalece la identidad quintanarroense al promover un platillo emblemático del sur del Estado. “Preservar nuestras tradiciones también significa impulsar el turismo y generar oportunidades para nuestra gente”, afirmó.

El programa contempla dos días de actividades con la participación de cocineros tradicionales de Chetumal y Playa del Carmen, quienes ofrecen degustaciones, venta de productos y el concurso “El Mejor Jocho”.

Además, se realizan presentaciones artísticas, exhibiciones de artesanías y conciertos de música local y regional.

El evento, organizado por el Instituto Municipal para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Turismo y la Oficialía Mayor, cuenta con el respaldo de diversas dependencias municipales.

Durante dos días se estima una afluencia total de 6,000 visitantes entre familias, turistas, artesanos y comerciantes locales.

El Festival del Jocho Chetumaleño es el primero en su tipo en Playa del Carmen y forma parte de la estrategia de diversificación turística de la administración 2024–2027, que busca posicionar al municipio como un destino cultural y gastronómico, además de sol y playa.

“De esto se trata nuestro nuevo modelo de turismo: pasar del All Inclusive al Todos Incluidos, donde Playa del Carmen se convierte en la vitrina de lo mejor de Quintana Roo”, señaló la Presidenta Municipal.

Estefanía Mercado recorrió los puestos y carritos de “Jochos”, acompañada por el presidente honorario del DIF Municipal, Eduardo Asencio; el director del Instituto para la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez Cuéllar; y la secretaria de Turismo, Estefania Hernández, entre otros invitados.

Este domingo, la segunda jornada arrancará a las 5 de la tarde, día en el que se llevará a cabo la premiación a los mejores jochos.