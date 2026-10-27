Raciel López afirma que delitos de alto impacto bajaron en Quintana Roo durante 2026

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CHETUMAL.- El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, afirmó que los delitos de alto impacto disminuyeron durante 2026 y anticipó que presentará ante el Congreso local los resultados del trabajo de inteligencia y las detenciones de objetivos prioritarios.

Entrevistado este lunes, antes de comparecer ante la Comisión de Justicia, sostuvo que la incidencia delictiva registró una reducción importante y citó los resultados recientemente difundidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque no detalló cifras durante sus declaraciones.

López Salazar señaló que su exposición ante los diputados incluirá las acciones realizadas por la Fiscalía General del Estado a lo largo del año en materia de seguridad y procuración de justicia.

Al ser consultado sobre los resultados de inteligencia y las capturas de objetivos prioritarios, respondió afirmativamente e indicó que los abordaría durante la comparecencia.

El funcionario explicó que las estrategias se revisan diariamente en las mesas de seguridad encabezadas por la gobernadora Mara Lezama, donde se analiza el comportamiento de los delitos y se planifican las acciones.

“Ella es una gran líder que todos los días en la Mesa de Seguridad está presente, y ahí planificamos y analizamos todas las estrategias y la incidencia de inseguridad día con día”, expresó.