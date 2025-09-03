Extranjeros se apoderan de playas en Bahía Soliman, Tulum

Comparte esta Noticia

TULUM.- Playas privatizadas en Quintana Roo son la nueva cara de la gentrificación costera en México, como es el caso de Casa Priakos, una villa de lujo en Bahía Soliman, ubicada entre Tulum y Akumal.

De acuerdo con denuncias de comunidades locales, la propiedad perteneciente al estadounidense Bill Priakos, tiene un acceso a la playa de uso exclusivo para sus huéspedes.

Lo anterior a pesar de que las playas son bienes nacionales y lugares de uso común para todos los ciudadanos, según lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Bienes Nacionales.

La elegante villa de cinco dormitorios estilo mediterráneo, presume un tramo de arena que es inaccesible para habitantes locales y visitantes nacionales por barreras físicas y sociales.

Lo que alguna vez fue un camino público que se utilizaba para disfrutar de las playas de Tankah y Bahía Soliman, hoy se encuentra bloqueado por un retén ilegal de civiles fuertemente armados.

Las fuentes consultadas indican que detrás de las concesiones y permisos para construir desarrollos turísticos, que limitan el acceso público a las playas se encuentra Antonella Vázquez Cavedon, una abogada que se presenta como ambientalista, fundadora de DMAS (Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano).

Revelaron que de acuerdo a registros públicos, esta persona que también promovió amparos contra el Tren Maya, y que fue evidenciada en las mañaneras de Palacio Nacional por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene vínculos directos como apoderada legal de empresas extranjeras, a quienes ofrece soluciones para visitas de inspección de autoridades y como adquirir derechos de playa en zonas costeras.

No conforme con apoderarse de bienes nacionales, Antonella Vázquez Cavedon lanzó junto con Bill Priakos una campaña de desprestigio en contra de proyectos vecinos de inversión mexicana, Maiim y Adamar, – que cuentan con todos los permisos en regla, a decir de la autoridad local de Tulum -, en un claro intento de frenar la competencia para Casa Priakos y mantener a la mala la exclusividad en Bahía Soliman.

Fuente: Excélsior