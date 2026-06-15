EU e Irán anuncian acuerdo de paz y cese permanente de hostilidades

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WASHINGTON.- Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz que contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambas partes, en lo que representa el avance más significativo hacia el fin del conflicto que durante los últimos meses ha elevado la tensión en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el acuerdo quedó concluido y adelantó que la firma oficial del convenio se realizará el próximo viernes en Ginebra.

“¡Felicitaciones a todos!”, escribió el mandatario estadounidense al anunciar el entendimiento alcanzado con la República Islámica.

La mediación estuvo encabezada por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien confirmó que ambas naciones lograron consensuar los términos del acuerdo con el respaldo de Qatar, Arabia Saudita y Turquía.

Como parte de los compromisos anunciados, se prevé la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo, una vez formalizada la firma del convenio.

Por parte de Irán, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó que el memorando de entendimiento fue aprobado de manera definitiva y señaló que comenzará el levantamiento gradual de las restricciones impuestas por Estados Unidos.

No obstante, el funcionario iraní advirtió que su gobierno mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Washington y reconoció que persiste la desconfianza entre ambas naciones.

Asimismo, indicó que dentro de 60 días iniciará una nueva etapa de negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo, particularmente en temas relacionados con el programa nuclear iraní.

De acuerdo con información difundida por medios iraníes, el entendimiento contempla también el posible desbloqueo de aproximadamente 25 mil millones de dólares en activos iraníes congelados durante años por sanciones internacionales.

En paralelo, líderes de Grupo de los Siete se reunirán en Evian para analizar las implicaciones geopolíticas y económicas del acuerdo.

Por su parte, los gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron su disposición a revisar el régimen de sanciones contra Irán en función de los avances que se registren respecto a su programa nuclear y al cumplimiento de los compromisos establecidos en el nuevo acuerdo.