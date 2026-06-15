Sheinbaum adelanta nombramiento en Secretaría de las Mujeres

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, se incorporará al Gobierno federal como titular de la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya sus responsabilidades en el Poder Legislativo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que la legisladora asumirá la conducción de la dependencia tras la salida de Citlalli Hernández Mora, quien dejó el cargo hace casi dos meses para reincorporarse a actividades partidistas en Morena.

Sheinbaum explicó que, mientras se concreta la incorporación de Laura Itzel Castillo, la dependencia continúa operando de manera normal bajo la conducción de la subsecretaria Ingrid Gómez.

“Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres al Gobierno. Ella está definiendo las fechas y, mientras tanto, se siguen desarrollando todas las actividades de la Secretaría”, señaló la presidenta.

Laura Itzel Castillo nació en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1957 y es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 1 de septiembre de 2024 se desempeña como senadora por el grupo parlamentario de Morena.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en órganos de representación popular.

El anuncio se produce luego de que, el pasado 16 de abril, Sheinbaum informara la renuncia de Citlalli Hernández a la Secretaría de las Mujeres para asumir funciones dentro de Morena, donde actualmente ocupa la Secretaría General del partido.