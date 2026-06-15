Infonavit reporta saldo cero para 457 mil familias tras reestructuración de créditos

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CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, informó que concluyó el proceso de reestructuración de 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, lo que permitió que más de 457 mil acreditados liquidaran por completo sus adeudos y que millones más accedieran a condiciones de pago más favorables.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Romero Oropeza explicó que el programa incluyó beneficios como reducción de tasas de interés, mensualidades fijas y disminución de saldos pendientes, con el objetivo de hacer viables los pagos para las familias trabajadoras.

El funcionario destacó que la reestructuración también mejoró la recaudación del instituto, al permitir que los acreditados cumplieran con sus obligaciones financieras bajo condiciones más accesibles.

“Prácticamente todos los que tenían créditos impagables hoy pueden pagar y quedarse con su vivienda”, afirmó.

En materia de mejoramiento habitacional, señaló que el programa mantiene una tendencia de crecimiento. Mientras en 2025 se otorgaron poco más de 105 mil créditos para ampliación y rehabilitación de viviendas, al cierre de junio de este año ya se habían colocado cerca de 150 mil financiamientos, por lo que la meta para 2026 aumentó a más de 408 mil apoyos.

Respecto al Programa de Vivienda para el Bienestar, indicó que al 14 de junio se habían contratado 460 mil viviendas, de una meta anual de 700 mil y de 1.2 millones proyectadas para todo el sexenio. De ese total, 191 mil ya se encuentran en construcción y el resto iniciará obras entre junio y septiembre.

Romero Oropeza detalló además que se han colocado 23 mil 281 viviendas en 21 entidades del país. Añadió que el 90 por ciento de los beneficiarios percibe entre uno y dos salarios mínimos y que tres de cada cuatro compradores son jóvenes menores de 40 años.

Como parte de las medidas para facilitar el acceso a la vivienda, el Infonavit eliminó más de 25 requisitos para solicitar financiamiento, entre ellos la consulta al buró de crédito, con el propósito de ampliar las oportunidades para trabajadores de bajos ingresos y jóvenes que comienzan su vida laboral.