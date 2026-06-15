Firma Mara Lezama convenio con Conapo para mejorar planes y políticas públicas

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CHETUMAL.- Para tener prosperidad compartida necesitamos planeación, y para tener planeación necesitamos los datos, expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al firmar el Convenio Marco de Colaboración para el Seguimiento de las Políticas Públicas en Materia de Población, un acuerdo que traerá beneficios directos para las familias quintanarroenses.

“La transformación verdadera comienza cuando el gobierno conoce a su gente y conoce los flagelos, porque hablar de éxito es muy fácil, pero si no mejoras la calidad de vida de la gente, entonces ese éxito no habrá valido la pena”, añadió durante el evento con la presencia de la secretaria Técnica del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez Ramírez, y José Luis Guillén López, Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población (COESPO).

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, explicó que, con este convenio, el Estado contará con mejores herramientas para planear escuelas, hospitales, vivienda, servicios básicos y movilidad, de acuerdo con la realidad de cada comunidad. Significa mejor uso de los recursos públicos, atención oportuna a jóvenes, personas adultas mayores, mujeres, comunidades indígenas, población migrante y grupos históricamente invisibilizados, así como acciones más efectivas para prevenir el embarazo adolescente y fortalecer la salud sexual y reproductiva.

Este esfuerzo permitirá anticipar las necesidades futuras del estado: desde el crecimiento de la población hasta el envejecimiento, la migración y la distribución territorial, garantizando que el desarrollo vaya de la mano del bienestar social.

En su intervención, la secretaria Técnica del Conapo, Gabriela Rodríguez Ramírez, destacó que este convenio permitirá traducir toda la demografía en acciones concretas alineadas al Programa Nacional de Población y anticipar y orientar la inversión pública para y a los servicios de todas partes, sobre todo concretarlo en cada municipio donde está la gente.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama puntualizó que cuando la planeación se pone al servicio del pueblo, el crecimiento se convierte en bienestar, la información se convierte en derechos y la transformación se convierte en eso que anhelamos: prosperidad compartida.

Atestiguaron la firma de este convenio la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, así como secretarios y secretarias técnicas de los Consejos Municipales de Población.