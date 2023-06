Fallece Nino Canún, destacado periodista mexicano

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana en redes sociales se dio a conocer la muerte del reconocido periodista de radio y televisión, Nino Canú.

Fue famoso por ser el conductor del programa ¿Y usted qué opina?

Se sabe que Canún, de 84 años de edad, tenía problemas de salud y desde hace tiempo estaba conectado a un tanque de oxígeno.

El periodista Nino Canún empezó su carrera como locutor y periodista en 1981. Fue cobrando relevancia ya que daba noticias y realizaba entrevistas en el entonces canal de televisión del Estado, Imevisión.

Años después se desempeñó como conductor en el noticiero Enlace de Canal 11, también un canal del Estado.

En 1990 fue cuando inició su programa ¿Y usted qué opina? Con el que alcanzó un enorme rating; la audiencia creció tanto que el nombre de Nino Canún era conocido en todo el país.

En 2019 agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su regreso a los medios de comunicación debido a que el expresidente Enrique Peña Nieto lo había vetado.

Esto ocurrió luego de negarse a ser director de comunicación de Peña Nieto luego de que el exmandatario fue a su casa para invitarlo.

“Peña Nieto llega a mi casa y me dice ‘quiero que seas el próximo director de Comunicación Social conmigo’, yo le agradecí enormemente y le dije que no, que muchas gracias y pues yo no sabía de eso”, dijo.

Durante su conferencia matutina de este 21 de junio, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento de Nino Canún.

“Un abrazo a todos los familiares de Nino Canún, un periodista de muchos años, lo recordamos con afecto y cariño porque en mi vida como dirigente opositor siempre me trató con respeto; además era muy escuchado en su programa de radio. Aquí lo recordamos y no creo que haya acumulado dinero. Adiós, Nino”, dijo el mandatario.

Fuente: Excélsior