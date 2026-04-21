Faltan vagones: rutas del Tren Maya registran sobreventa en tramos de Q. Roo

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CANCÚN.- Aunque el Tren Maya aún no alcanza niveles de rentabilidad, la demanda en algunos de sus tramos comienza a presionar la capacidad operativa, especialmente en el sureste del país.

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Andrés Martínez, afirmó que rutas como Mérida–Cancún presentan niveles de sobreventa, mientras que el tramo Cancún–Tulum se mantiene como uno de los más transitados del sistema.

De acuerdo con el funcionario, la alta ocupación en estos trayectos evidencia la necesidad de incrementar frecuencias, lo cual dependerá de la incorporación de nuevos vagones al sistema ferroviario.

“El Tren Maya conecta todo el circuito del sureste, desde Chiapas hasta Quintana Roo, y en el estado contamos con 12 estaciones de norte a sur, además de la conexión con tres aeropuertos internacionales: Cancún, Tulum y Chetumal”, explicó.

Detalló que el trayecto entre Mérida y Cancún —que incluso enlaza directamente con el aeropuerto internacional— registra una demanda constante, con trenes que en ocasiones operan por encima de su capacidad.

En el caso de la ruta Cancún–Tulum, destacó que atraviesa puntos clave como Puerto Morelos y Playa del Carmen, lo que la convierte en la más utilizada por turistas y locales.

No obstante, consideró que el proyecto aún no está completamente consolidado, particularmente en lo relacionado con la frecuencia de salidas.

“Es un sistema que todavía está en proceso de maduración. Conforme lleguen más vagones, se podrán aumentar las corridas y mejorar el dinamismo del servicio”, señaló.

Martínez también subrayó que las estaciones del Tren Maya están diseñadas bajo un concepto temático, con proyectos como el Parque del Jaguar en Tulum, así como la incorporación de espacios culturales y museos en cada punto del recorrido.

En cuanto a su experiencia personal, indicó que prefiere utilizar el tren para trasladarse entre Cancún y Chetumal, pese a que el tiempo de traslado es ligeramente mayor que por carretera, debido a la comodidad del servicio.

Finalmente, aseguró que el sistema es seguro, al estar operado por personal del Ejército mexicano y contar con presencia permanente de elementos de la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se hayan registrado incidentes.