SATQ asume cobro del predial en Felipe Carrillo Puerto

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- A partir del 11 de abril, el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) asumió las funciones de autoridad fiscal municipal en Felipe Carrillo Puerto para la administración, recaudación y cobro del Impuesto Predial, como parte de un esquema de coordinación con el Gobierno del Estado.

Con esta incorporación, el municipio se convierte en el cuarto en integrarse a este mecanismo, junto con José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Playa del Carmen.

El convenio que formaliza esta medida fue firmado el 19 de marzo por la presidenta municipal Maricarmen Hernández Solís; la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Martha Parroquín Pérez; el director del SATQ, Héctor José Contreras Mercader; y la tesorera municipal Andrea Fernanda Cortés Izquierda, quien había asumido el cargo apenas un día antes.

De acuerdo con el acuerdo, el SATQ será responsable de recibir y recaudar los pagos del impuesto predial, así como de sus accesorios, multas y gastos derivados del incumplimiento de los contribuyentes, siempre que los créditos fiscales no hayan prescrito.

También podrá aplicar descuentos conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos municipal, además de gestionar prórrogas, pagos en parcialidades o diferidos.

Los recursos recaudados serán transferidos semanalmente por la Secretaría de Finanzas a la Tesorería municipal, descontando previamente los gastos de ejecución derivados de procedimientos de cobro coactivo, así como comisiones bancarias e indemnizaciones por cheques devueltos.

Como parte del convenio, el ayuntamiento deberá proporcionar al SATQ acceso a sus bases de datos para consultar adeudos y facilitar el cobro, además de entregar información actualizada sobre los bienes inmuebles y contribuyentes obligados al pago.

Asimismo, el municipio tendrá que notificar oportunamente cualquier beneficio fiscal otorgado, así como las actualizaciones en montos y recargos aplicables.

El objetivo del esquema, según el documento firmado, es fortalecer la hacienda pública municipal mediante una mayor eficiencia en la recaudación y mejorar las condiciones administrativas y financieras del municipio.