Familia de Bruce Willis espera un “milagro navideño”: el actor ya se encuentra irreconocible.

Después de recibir un terrible diagnóstico, la familia de Bruce Willis está disfrutando cada momento con el actor y, ahora que se acercan las fiestas, está orando por un “milagro navideño” a medida que sus capacidades mentales continúan decayendo debido al deterioro de su salud.

En los meses transcurridos desde que el legendario actor se retiró de su carrera de décadas en Hollywood, él y su exesposa, Demi Moore, se han acercado aún más a medida que su actual esposa, Emma Heming, intenta ayudarlo a comunicarse.

La familia anunció en marzo que Willis, de 67 años, sufría de afasia, un trastorno que afecta la capacidad del paciente para hablar y comprender el lenguaje. Desde entonces, su condición ha empeorado, dijo una fuente cercana a la familia, a los medios, y ahora todos se han unido para pasar cada momento que puedan juntos.

“Saben que no estará para siempre”, dijo la fuente no identificada. “Así que están apreciando cada momento”. La fuente continuó contando cómo Moore ha estado en contacto constante con Bruce y Emma: “Ella aprovecha cada oportunidad que puede para pasar tiempo con él”, dijeron, y agregaron: “Si no está a su lado, está llamando por teléfono para que Bruce pueda escuchar su voz”.

La familia mezclada ahora está pasando las vacaciones en Idaho juntos, como lo hacen todos los años, con la hija de Willis con Moore, Tallulah, de 28 años, compartiendo recientemente una foto de ella abrazando a su madre mientras su padre estaba cerca mirando al perro de Demi, Pilaf. “Siempre fue un momento especial”, dijo la fuente. “Las tradiciones familiares que amaban continuaron, como sus fiestas de pijamas y noches de juegos“.

Agregó que Demi y Emma también se han vuelto más cercanas a medida que trabajan juntas para ayudar al actor: “Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás. Así que Emma realmente ha sido la voz y comunicadora para él.”