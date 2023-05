Familia regia denuncia que hotel de Cancún discriminó a su hijo autista

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Una familia de Nuevo León denunció a través de sus redes sociales que sufrieron discriminación en un hotel de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron en el Hotel Catalonia Grand Costa Mujeres, de acuerdo con el afectado identificado como Julio Mendoza.

“Oigan, les cuento que estamos muy tristes, enojados y no sé cómo llamarle, el día de ayer sufrimos por primera vez Discriminación en el #hotelcataloniacostamujeres dentro del Kids club por qué no aceptaron a Homero por ser autista.

“Por favor si alguien conoce cómo podemos proceder, lamentablemente no hay ley para personas con esta condición, hoy marque a Derechos Humanos de Quintana Roo y pues nada”, escribió la persona.

La madre del menor de 5 años, Erika Torres, publicó un video en su cuenta de Facebook dónde explicó la situación en el hotel.

“Me dice, ‘¿Homero es autista verdad?, lo que pasa es que tenemos un detalle, desde hace unos meses para acá tenemos un nuevo lineamiento este año y pues no puede pasar’, y yo así como que entre la escuché y no”, señala la mujer.

Erika Torres refirió que cuando solicitó el documento donde se informaban los nuevos lineamientos, le dieron diversas excusas y el director del área de entretenimiento solo se limitó a responder que el niño había actuado de manera inapropiada.

“Le dije, no voy a permitir que digas algo que no es cierto de mi hijo porque lo conozco y otra, afuera estaban sus abuelos, sus tíos, donde lo estábamos viendo y en ningún momento hizo eso (tirar las cosas del Kids club), entonces a pesar de todo y del detalle de discriminación, entonces también me digas mentiras, eso no te lo voy a aceptar”, dijo la mujer.

La afectada refirió que debido a la situación se retiró del hotel y se mostró preocupada por la forma en que fue discriminada.

Fuente: ABC Noticias