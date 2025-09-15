Familias playenses y visitantes disfrutan espectacular videomaping sobre la independencia de México

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La Presidenta municipal Estefanía Mercado, acompañada por decenas de playenses, disfrutó la proyección de un videomaping con temas alusivos a las fiestas patrias y la historia de México, proyectado en la fachada del antiguo Palacio Municipal, donde se fusionaron tradición y tecnología en un espectáculo único para playenses y visitantes.

En este marco, Estefanía Mercado informó que por primera vez Playa del Carmen trasladará la celebración del Grito de Independencia fuera del Palacio Municipal, optando por el estadio Mario Villanueva como sede, en lo que será un evento que combinará música, tecnología y tradición para recibir a un aproximado de 50 mil playenses y visitantes que disfrutarán además, un concierto gratuito que ofrecerá el grupo Frontera.

“Hacemos historia al trasladar esta tradición a un espacio más amplio. Tenemos turistas nacionales y visitantes de otros estados que vienen exclusivamente a disfrutar del Grito en el estadio Mario Villanueva”, señaló.

La Presidenta Municipal destacó que el lugar permitirá a más personas disfrutar del espectáculo sin restricciones de espacio, ya que la Plaza 28 de Julio, escenario tradicional del evento, tiene capacidad limitada.

“A partir de las cinco de la tarde, comerciantes locales y artesanos ofrecerán sus productos alrededor del estadio, para que las familias puedan disfrutar de comida y actividades antes de la Ceremonia del Grito de Independencia y la presentación del grupo Frontera”, añadió.

El programa incluye también la presentación de Macario Martínez, quien ha causado furor en redes sociales, así como un espectáculo de drones.

Estefanía Mercado subrayó que estas actividades fomentan la participación ciudadana, fortalecen el turismo y dinamizan la economía local. “Queremos que las familias vivan un 15 de septiembre seguro, cultural y memorable. Será un espectáculo que nadie olvidará”, concluyó.

El videomaping fue presentado a las 20:00 y 21:30 horas esta noche y mañana 15 de septiembre, a las 20:30 horas se proyectará nuevamente en la Plaza 28 de Julio.