Gestiona Morena reforma para aprobar las ‘Vacaciones solidarias’

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena va por una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, ahora buscan que los trabajadores puedan donar algunos días de sus vacaciones a sus compañeros en caso de que así lo requieran.

La reforma consiste en añadir un artículo 81 bis a la Ley Federal del Trabajo, en pro de la libre disposición de días de vacaciones para los trabajadores, a fin de que puedan compartirse bajo ciertas circunstancias.

Dicha iniciativa está a cargo de la diputada Estela Carina Piceno Navarro, del grupo parlamentario de Morena, quien expuso que “quedan varias deudas sociales por atender para con los trabajadores de nuestro país, una de ellas es precisamente esta, la posibilidad de decidir libre y autónomamente si ayudan a algún compañero, donando días de descanso a otros trabajadores que así lo necesiten“.

Además, en el documento de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para donar días de vacaciones se menciona que es una medida que desde hace más de 10 años está vigente en países como Francia, además de que no conlleva afectaciones para los patrones, ya que no deben pagar días adicionales de descanso y tampoco representa gasto para ellos ni para las autoridades.

Morena considera esta medida como un avance, aunque aún quedan tareas legislativas pendientes para los trabajadores como la jornada laboral de 40 horas, tema que no se ha barajado en lo que va del periodo de sesiones.