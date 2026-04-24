Farías Laguna pedirá asilo en Argentina para evitar extradición; teme por su vida

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BUENOS AIRES.- El excontraalmirante Fernando Farías Laguna solicitará asilo político en Argentina como parte de su estrategia legal para evitar ser extraditado a México, informó su abogado en entrevista con Imagen Radio.

El defensor, Epigmenio Mendieta, explicó que la defensa no solo buscará frenar la extradición, sino también argumentará que la vida del exmando naval corre peligro si es entregado a las autoridades mexicanas.

Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires, donde se encontraba con documentación falsa —incluido un pasaporte guatemalteco— y contaba con una ficha roja de la Interpol.

El gobierno de México lo señala como presunto líder de una red de huachicol fiscal dedicada al contrabando de hidrocarburos.

La defensa sostiene que su cliente no tendría garantías de un juicio justo en México, al considerar que ya existe un “ambiente adverso” en su contra desde el ámbito público e institucional.

En ese sentido, el abogado afirmó que tanto desde el gobierno federal como desde la Secretaría de Marina se le ha presentado como culpable antes de que exista una sentencia.

Además, aseguró que Farías Laguna habría denunciado irregularidades dentro de la institución al entonces titular de la dependencia, Rafael Ojeda Durán, lo que —según su versión— lo colocaría en una situación de riesgo.

También acusó que la Fiscalía General de la República no ha entregado toda la información necesaria para la defensa, mientras que parte de las pruebas han sido clasificadas como reservadas por motivos de seguridad nacional.

Sobre el uso de un pasaporte falso, la defensa reconoció el hecho, pero lo justificó como una medida desesperada ante el temor de ser localizado.

Indicó que el exmando naval enfrentará ese delito conforme a la legislación argentina, aunque insistió en que su prioridad era resguardar su integridad.

El caso seguirá un proceso mixto en Argentina: primero, un juez federal evaluará los cargos y la procedencia legal de la solicitud, y posteriormente el Poder Ejecutivo tomará la decisión final sobre la eventual extradición.

Mientras tanto, Farías Laguna se reporta estable y en contacto con su equipo legal.