Emplazan a huelga a la Uqroo; paro sería el 1 de junio

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CHETUMAL.– El Tribunal Laboral de Chetumal admitió y notificó el emplazamiento a huelga a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), en medio de la negociación por un incremento salarial para su personal académico y administrativo.

De acuerdo con María del Rosario Lima Pita, secretaria general en funciones del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos (Sauqroo), el acuerdo fue emitido el pasado 7 de abril de 2026.

La dirigente explicó que, de no alcanzarse un acuerdo entre ambas partes, la huelga estallaría a partir del primer minuto del 1 de junio, con la suspensión total de labores en la institución.

Lima Pita señaló que durante mayo se instalarán mesas de diálogo entre el sindicato y las autoridades universitarias, con el objetivo de evitar el paro.

Como punto de partida, el sindicato propondrá un incremento salarial del 20% para los trabajadores, argumentando la necesidad de mejorar sus condiciones económicas ante el aumento en el costo de vida y la inflación.

No obstante, el Sauqroo expresó disposición para analizar cualquier contrapropuesta que presente la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.

La líder sindical indicó que ya hubo un primer acercamiento con la rectora Natalia Fiorentini Cañedo, quien manifestó su intención de negociar y evitar la huelga.

Durante las reuniones previstas para mayo también se abordarán otras demandas laborales, además del incremento salarial.

Cabe recordar que el último aumento otorgado al personal universitario fue del 4%, porcentaje que el sindicato considera insuficiente frente a las condiciones económicas actuales.