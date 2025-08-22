FBI registra casa del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) registró este viernes la casa del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton como parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó el canal NBC News.

El FBI indicó que está “realizando actividad autorizada en la zona” donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas.

El registro del FBI comenzó sobre las 7 de la mañana en la vivienda de Bolton en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.

El director del FBI, Kash Patel, publicó esta mañana un mensaje en la red social X en el que asegura que “NADIE está por encima de la ley” y que los agentes del FBI están en una “misión”, sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de Bolton, mientras que su número dos, Dan Bongino, dijo que “no se va a tolerar la corrupción pública”.

Por el momento, no se han hecho públicos los documentos judiciales contra Bolton, una voz muy crítica con Trump, que justifican este registro policial por motivos de seguridad nacional.

Bolton, que frecuentemente da entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya fue objeto de un intento frustrado de la primera Administración Trump para detener la publicación de su libro “The Room Where It Happened” por supuestamente contener información clasificada.

Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato y ocupó ese puesto durante año y medio. Cuando fue cesado, Trump argumento que Bolton intentaba empujarle hacia una acción militar en Irán.

Más recientemente, Bolton ha sido muy crítico con la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha asegurado está manipulando al presidente estadounidense a favor de los intereses rusos.

Fuente: Aristegui