Gobierno de Estefanía Mercado garantiza ambulancias permanentes en Puerto Aventuras y Villas del Sol

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado anunció que por primera vez Puerto Aventuras y Villas del Sol contarán con ambulancias permanentes, como parte del compromiso de su administración para que toda la población pueda recibir atención médica en casos de emergencia.

“En Playa del Carmen tenemos una Secretaría de Seguridad Ciudadana con cuatro ambulancias. Y de ahora en adelante, una de esas ambulancias estará permanentemente en Puerto Aventuras y otra más se va a ir a apoyar a Villas del Sol. Con esto reafirmamos nuestro compromiso para que la salud llegue a todas y a todos”, destacó.

La alcaldesa recordó que su administración impulsa el programa Salud sin Tanto Choro, que ofrece servicios médicos gratuitos. Actualmente, este programa cuenta con dos unidades médicas fijas, ubicadas en Villas del Sol y en la colonia Zazil Ha, que atienden de manera cercana y directa a las familias. La meta es registrar a 20 mil personas en una primera etapa.

Se trata, abundó, de una iniciativa que ha comenzado a cambiar la vida de cientos de familias playenses, que ahora cuentan con atención médica gratuita, medicamentos sin costo y servicios especializados sin trámites complicados ni largas esperas.

“En Playa del Carmen la salud es un derecho para todas y todos, no un privilegio. Seguiremos trabajando para que ningún habitante se quede sin la atención que merece”, subrayó Estefanía Mercado.

Con estas acciones, el Gobierno de Playa del Carmen fortalece la cobertura en salud y refrenda su compromiso con el bienestar y la seguridad de las familias.