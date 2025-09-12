Federación otorga dos predios a Bacalar para ser usados como playas públicas

Comparte esta Noticia

BACALAR.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destinó al servicio del municipio de Bacalar dos terrenos ganados al mar para ser utilizados como playas públicas, para recreación y esparcimiento, sin autorización para realizar ninguna obra, construcción o instalación.

De acuerdo con la publicación realizada este jueves 11 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se trata de dos superficies, una de mil 991.66 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en calle Paloma Torcaza, kilómetro 28+855 Uvero-Puerta Herrero, localidad de Uvero, playa El Maizal, municipio de Bacalar.

El segundo predio corresponde a una superficie de dos mil 36.28 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en calle X’Killih, camino costero kilómetro 31+760 Uvero-Puerta Herrero, localidad La Casona, playa El Coral, municipio de Bacalar.

La cesión responde a una solicitud hecha por el municipio de Bacalar a la Federación desde el año 2022 y tras acreditarse la compatibilidad del uso del suelo para la superficie solicitada en destino.

Este acuerdo únicamente confiere al municipio de Bacalar el derecho de usar la superficie destinada al cumplimiento del objeto señalado, no transmite la propiedad ni crea derecho real alguno a favor del destinatario, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Bienes Nacionales y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

En el caso de que municipio de Bacalar dé a la superficie de zona federal marítimo terrestre que se destina, un aprovechamiento distinto al previsto en el acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o la deje de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado por esta última.

Fuente: La Jornada