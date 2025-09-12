Sheinbaum niega colaboración del Ejército con la CIA para detener a narcos: ‘Es totalmente falso’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “absolutamente falsa” la información publicada esta semana por la agencia Reuters, en la que se asegura que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) participaron en operaciones del Ejército mexicano.

“Lo que dice Reuters es falso. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el Ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso, no es verdad”, afirmó la mandataria en su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad se limita al intercambio de información entre agencias. Señaló que cuando se recibe algún dato de inteligencia del gobierno estadounidense, éste se comparte con el Gabinete de Seguridad y, una vez confirmado, las operaciones en territorio nacional son realizadas exclusivamente por instituciones mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Fiscalía General de la República.

“Pero no es verdad que haya elementos de la CIA en operaciones del Ejército mexicano, eso es totalmente falso”, recalcó.

Reuters publicó que en enero de 2023, durante la captura de Ovidio Guzmán López en Sinaloa, la CIA habría jugado un papel clave al elaborar un “paquete de localización” con información sobre el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según la agencia, la unidad de élite del Ejército desplegada en ese operativo fue entrenada, equipada y supervisada por la CIA, como parte de una colaboración encubierta de años entre la inteligencia estadounidense y las fuerzas armadas mexicanas.

Fuente: La Jornada