Quintana Roo registró la cuarta mayor incidencia delictiva del país durante 2025: Inegi

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CIUDAD DE MÉXICO.– Quintana Roo cerró 2025 con la cuarta tasa de incidencia delictiva más elevada de México, al registrar 38 mil 478 delitos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La entidad únicamente fue superada por la Ciudad de México, que alcanzó una tasa de 68 mil 154 delitos por cada 100 mil habitantes; Puebla, con 41 mil 876, y el Estado de México, con 40 mil 915.

La incidencia delictiva registrada en Quintana Roo se colocó 11.7 por ciento por encima del promedio nacional, calculado en 34 mil 442 delitos por cada 100 mil habitantes.

Las estimaciones del Inegi indican que durante 2025 se cometieron 575 mil 999 delitos en territorio quintanarroense. La tasa de víctimas alcanzó las 24 mil 494 por cada 100 mil habitantes, la séptima más alta del país y superior a la media nacional de 23 mil 473.

Además, 29.3 por ciento de los hogares de Quintana Roo tuvo al menos una víctima de algún delito durante el año, equivalente a 195 mil 307 de los 665 mil 824 hogares estimados en el estado.

Uno de los indicadores más relevantes de la encuesta fue la cifra oculta, que alcanzó 94.6 por ciento de los delitos. Solamente 7.4 por ciento de los ilícitos fue denunciado y apenas en 5.4 por ciento del total se inició una carpeta de investigación.

Entre las víctimas que decidieron no acudir ante las autoridades, 61.7 por ciento atribuyó su decisión a factores relacionados con las propias instituciones, entre ellos considerar la denuncia una pérdida de tiempo, enfrentar trámites largos o difíciles, desconfianza en las autoridades, temor a una extorsión o una actitud hostil de los servidores públicos.

El fraude se ubicó como el delito con mayor incidencia en Quintana Roo, con una tasa de 12 mil 886 casos por cada 100 mil habitantes.

La ENVIPE también estimó que en 46.3 por ciento de los delitos la víctima estuvo presente al momento de los hechos y, dentro de esos casos, 23.8 por ciento involucró algún tipo de agresión física.

El impacto económico de la delincuencia y la inseguridad representó para los hogares quintanarroenses pérdidas y gastos por aproximadamente 4 mil 600 millones de pesos, con un costo promedio de 5 mil 693 pesos por persona afectada.

La percepción de inseguridad también se mantuvo por encima de la media del país. Entre febrero y abril de 2026, 76.1 por ciento de la población consideró inseguro vivir en Quintana Roo, frente al promedio nacional de 74 por ciento.

Asimismo, 66.2 por ciento de los habitantes identificó a la inseguridad como el problema más importante que enfrenta la entidad.

La encuesta mostró además elevados niveles de percepción de corrupción entre corporaciones policiacas. El 78.7 por ciento de la población consideró corrupta a la Policía de Tránsito, mientras que 67.2 por ciento tuvo esa misma percepción de la Policía Preventiva Municipal.