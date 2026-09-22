Rafael Marín descarta abandonar Morena y aparece junto a “Gino” Segura en llamado a la unidad

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo cerró la puerta a una eventual salida de Morena y descartó buscar una candidatura por otro partido en 2027, luego de varios días de especulaciones sobre su futuro político tras no ser seleccionado para encabezar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

El exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reapareció públicamente durante el segundo informe de gobierno de la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, donde coincidió con Eugenio “Gino” Segura, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y otros dirigentes de Morena.

“Yo nunca me voy a salir de Morena, soy fundador de este partido. No voy a dar pie a salirme”, afirmó Marín al ser cuestionado sobre la posibilidad de competir por la gubernatura bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT) o Movimiento Ciudadano (MC).

Sus declaraciones se producen después de que diferentes actores políticos abrieran públicamente la posibilidad de respaldarlo tras la designación de Segura. El propio Marín reconoció el apoyo recibido del PT, pero sostuvo que esa relación no implica que contemple abandonar Morena.

“Desde un principio los del PT me manifestaron su apoyo, pero hasta ahí nada más. Yo no me voy a salir de Morena nunca”, expresó.

Marín también descartó encontrarse en busca de alguna otra candidatura para las elecciones de 2027 y señaló que su principal interés es garantizar espacios de participación para quienes lo acompañaron durante el proceso interno, particularmente los militantes fundadores del partido.

“No ando buscando candidatura. Yo lo único que quiero es que le den participación a los compañeros que han estado con nosotros, que muchos son fundadores de Morena y morenistas de corazón”, señaló.

El posicionamiento representa un cambio de tono respecto de las declaraciones realizadas días antes, cuando Marín manifestó su inconformidad después de que Segura fuera seleccionado para encabezar la coordinación estatal y advirtió que un solo grupo político no se quedaría “con todo el estado”. Sin embargo, aquellas expresiones tampoco estuvieron acompañadas de un anuncio formal de ruptura con Morena.

Sobre su relación con Segura, Marín evitó precisar si ambos ya habían sostenido una reunión privada, pero aseguró que existe disposición para trabajar en la unidad interna.

“Muy bien, con muy buena disposición Gino. Quieren la unidad del partido y nosotros estamos en ese tenor también”, manifestó.

Añadió que el diálogo deberá continuar y que uno de los temas centrales será la participación de los diferentes grupos y militantes en los próximos procesos internos de Morena.

“Estamos precisamente en el proceso de mantener la unidad y de que haya participación de todos los compañeros en los procesos, eso es todo”, sostuvo.

Marín se deslindó además de una movilización convocada para este miércoles en Cancún por personas identificadas como simpatizantes de su proyecto político.

El acercamiento público quedó plasmado al término del informe de Ana Patricia Peralta, cuando Marín y Segura subieron al escenario junto con la alcaldesa, Mara Lezama y Jorge Sanén Cervantes, presidente del Consejo Estatal de Morena, mientras asistentes coreaban “¡Unidad, unidad, unidad!”.

La aparición conjunta muestra un acercamiento público después de las diferencias surgidas por el proceso interno, aunque por sí misma no permite establecer que exista un acuerdo sobre candidaturas o espacios políticos rumbo a 2027. Segura encabeza actualmente la coordinación estatal de Morena, una posición relevante en la organización del partido rumbo al próximo proceso electoral, pero que no constituye por sí misma una candidatura formal registrada ante la autoridad electoral.