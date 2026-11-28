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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) integra 16 carpetas por posibles irregularidades en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales. Como parte de las indagatorias, cateó cuatro domicilios de la capital y aseguró documentos, inmuebles y objetos que aparentemente corresponden a material electoral.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que dos de las propiedades están en la colonia Hipódromo Condesa, una en Jardines del Pedregal y otra en Polanco. En uno de los domicilios se encontraron aparentes urnas y mamparas del INE y de organismos locales, además de copias de contratos, recibos e información sobre personas posiblemente relacionadas con los hechos.

Los cateos fueron autorizados por un juez federal dentro de una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales y actos de corrupción en contrataciones electorales.

Esa línea de investigación podría involucrar a más de 50 personas físicas y morales, entre empresas y exservidores públicos de distintos niveles. La FGR busca establecer si existió una red que favoreció a determinados proveedores mediante vínculos con funcionarios del INE y de los organismos electorales estatales.

Godoy detalló que también se realizó una inspección ministerial en instalaciones del INE, donde se obtuvo documentación contractual y contable, tanto física como digital, correspondiente a adquisiciones efectuadas entre 2014 y 2026.

Entre los aspectos bajo revisión están los procedimientos de licitación pública mediante los cuales presuntamente se benefició a determinadas compañías proveedoras de bienes y servicios electorales.

El Centro Federal de Inteligencia Criminal ha analizado información de personas y empresas, testimonios y expedientes de contratación. Asimismo, revisó videos difundidos en fuentes abiertas para identificar elementos relacionados con las operaciones investigadas.

La fiscal señaló que en días anteriores declararon diversas personas exservidoras públicas, cuyos testimonios aportaron información relevante. Se reservó sus identidades y los detalles de sus declaraciones.

Otra vertiente deriva de documentos sobre personas incorporadas a la estructura laboral del INE que presuntamente recibieron remuneraciones sin realizar las funciones para las que fueron contratadas.

Los indicios recabados durante los cateos son examinados por equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia. La finalidad, explicó Godoy, es determinar quiénes participaron, qué mecanismos utilizaron, quiénes obtuvieron beneficios y cuál fue el destino de los recursos públicos.

La titular de la FGR reconoció la colaboración de las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Anticorrupción y Buen Gobierno, así como del Instituto Nacional de Migración, por la información entregada para las investigaciones.

Añadió que, con base en los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público Federal determinará si corresponde solicitar nuevas medidas judiciales para esclarecer los hechos.