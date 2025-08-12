FGR reactivará proceso contra Alonso Ancira por incumplir acuerdo de reparación

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca reactivar el proceso penal en contra de Alonso Ancira, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), y quien dejó de pagar un acuerdo de reparación que ascendía a 216 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Así lo reveló el fiscal Alejandro Gertz Manero durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la FGR apuntó que el acuerdo que tenía Ancira con Pemex ya no es válido para las autoridades judiciales, por lo que se reactivará el proceso en su contra.

“Ese acuerdo que suscribieron autoridades de Pemex frente al juez, nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento”, indicó

Alonso Ancira es señalado de provocar un daño al erario por vender en 2014 a Pemex una planta de fertilizantes agronitrogenados obsoleta. De acuerdo con las autoridades, el daño patrimonial se valuó en más de 200 millones de dólares.

Tras ser detenido en España en 2019 y posteriormente extraditado a México se le imputó este delito, así como lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, en 2021, Ancira firmó un acuerdo de reparación con Pemex, con lo que se comprometió a pagar 216 millones de dólares a la petrolera.

El fiscal Gertz Manero detalló que Alonso Ancira, tras llegar a un acuerdo de reparación con Pemex, realizó los primeros pagos correspondientes, pero posteriormente dejó de hacerlo.

Apuntó que el expropietario de AHMSA tiene nacionalidades mexicana y estadounidense, lo que le ha permitido residir actualmente en Estados Unidos.

Aclaró que por el momento no se va a pedir la extradición puesto que el procedimiento judicial en su contra todavía no se reabre, pero una vez que se inicie, se buscará su detención.

“Vamos a hacer primero todas las gestiones para que esta persona asuma la responsabilidad y vamos, a través de la asistencia jurídica internacional, en contra de esa persona donde quiera que esté”, apuntó.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no puede haber impunidad en el caso de Alonso Ancira y aprovechó para cuestionarlo por la quiebra de Altos Hornos de México, con lo que dejó a miles de trabajadores sin respaldo legal.

Fuente: El Sol de México