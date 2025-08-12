Descartan PRI y PAN asistencia a mesas de diálogo sobre la reforma electoral; acusan ‘farsa’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes parlamentarios del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados afirmaron que no participarán en los foros y mesas de diálogo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum para avalar su iniciativa de reforma electoral.

“Está muy claro, es una trampa, no hay apertura, no hay pluralidad, la Comisión la preside la presidenta Claudia Sheinbaum, no Pablo Gómez”, dijo el priista Rubén Moreira.

Advirtió que “lo que buscan es deshacerse de la oposición y crear un partido único. Están ante la posibilidad de que pronto, cuando todo esto fracase, Morena tenga que dejar el poder y no lo van a querer dejar”.

Moreira alertó que “están fortaleciendo, no el presidencialismo, (sino) el partido único y quien tenga facultades metaconstitucionales y metaestatutarias para dirigirlos, es el que va a dirigir este país”.

Expresó que no acudiría a los foros y mesas de diálogo para la discusión de la reforma electoral, “porque es un fraude, es una farsa, vamos a hablar de los plurinominales. ¿Por qué vamos a hablar de los plurinominales?, ¿va a hacer una representación pura?, no, los quieren quitar”.

Además, consideró que “van a destrozar al INE (Instituto Nacional Electoral), ¿y eso a quién le conviene?, yo no dudaría que detrás de esto está el cerebro de Manuel Bartlett”.

En tanto, la vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, comentó que “no tiene sentido acudir al supuesto diálogo, porque sólo quieren instaurar formalmente la dictadura morenista”.

Enfatizó que se trata de una iniciativa “que busca tirar la escalera de la democracia por la que llegaron los de Morena”.

La legisladora añadió que “en el PAN defendemos la libertad y la democracia, frente a los autoritarios de Morena que se quieren quedar para siempre en el gobierno”.

“La reforma electoral de Claudia Sheinbaum es el Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador para quedarse en el poder sin los votos. Quieren concentrar más poder y con 54% de la votación, ignorar al 46% de los que no votaron por Morena”, criticó.

Aunque fuera de las mesas de debate del Ejecutivo federal, anticipó que “darán la batalla” desde el Poder Legislativo.

Fuente: El Financiero