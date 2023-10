Firma Mara con el presidente acuerdo para federalizar los servicios de salud en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa firmó esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud.

Los gobernadores de 23 Estados del país se sumaron a este Acuerdo que, explicó el presidente López Obrador, permitirá contar con el mejor sistema de salud pública en el que no falten los médicos, especialistas y que la ciudadanía no solo tenga derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni intervenciones quirúrgicas, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.

En el caso de Quintana Roo se ha avanzado gracias al Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo implementado por la gobernadora Mara Lezama, al implementar acciones para que las personas que más lo necesitan tengan acceso a los servicios de salud, por medio de las Unidades del Bienestar, la Caravana del Bienestar y otros programas.

Para sumarse a este Acuerdo Nacional, en Quintana Roo se han transferido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) el Hospital Oncológico de Chetumal, el Comunitario de Tulum y el de Nicolás Bravo, actualmente a cargo del IMSS-Bienestar.

Asimismo, en febrero de este año se firmó el Acuerdo para la Implementación de Acciones Coordinadas para la Operación del Programa IMSS-Bienestar. En junio, con la presencia del presidente López Obrador, se firmó el Acuerdo de Coordinación para establecer las acciones generales para la operación del programa IMSS-Bienestar en el Estado.