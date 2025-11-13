Firma Trump acuerdo para concluir el cierre de Gobierno de EU más largo de la historia

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- El fin del cierre de Gobierno es oficial, luego de que el presidente Donald Trump firmara el acuerdo aprobado por el Senado y en la Cámara de Representantes este miércoles 12 de noviembre, 43 días después del inicio.

Durante su intervención, Trump celebró la reapertura del Gobierno y aseguró que este es un claro mensaje de que nunca caerán ante la extorsión de los demócratas.

Un enfrentamiento de seis semanas entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso, que paralizó los vuelos en todo el país y retrasó la ayuda alimentaria para millones de personas, está a punto de terminar tras la aprobación del fin del cierre de Gobierno en la Cámara de Representantes con un proyecto de ley de financiación provisional.

La reactivación total de la burocracia federal tras el cierre del gobierno estadounidense más largo de la historia podría tardar aún varios días. El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró el miércoles a la prensa que preveía esperar una semana para comenzar a levantar las restricciones de vuelo en los principales aeropuertos.

La Cámara votó 222 a 209 el miércoles por la noche a favor de la financiación provisional, lo que generó la oposición de la mayoría de los demócratas, ya que no incluye su principal demanda en la lucha por el cierre: la renovación de los subsidios que expiran para las pólizas de seguro médico de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act).

La lucha por el cierre ha tenido un impacto negativo en la economía estadounidense. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó el mes pasado que un cierre del gobierno de seis semanas reduciría el crecimiento del producto interno bruto real en el trimestre actual en 1.5 puntos porcentuales. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) pronosticó que se podría recuperar un poco más de la mitad de las pérdidas a principios del próximo año, a medida que se reanuden los programas federales y los empleados del gobierno reciban los pagos retroactivos.

El director ejecutivo de Delta Air Lines Inc., Ed Bastian, declaró el miércoles a Bloomberg Television que las cancelaciones de vuelos relacionadas con el cierre del Gobierno afectarán las ganancias trimestrales de la aerolínea. La compañía espera retomar sus operaciones normales a tiempo para la temporada alta de Acción de Gracias.

Muchos de los 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos cubiertos por el programa federal de cupones de alimentos también se han quedado sin sus beneficios de noviembre, en medio de una batalla legal entre la administración Trump y los estados sobre si la asistencia alimentaria puede continuar durante el cierre del gobierno.