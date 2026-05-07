Fiscal interino de EU advierte que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos

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WASHINGTON.- El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que continuarán las acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

En entrevista para el canal conservador News Nation, el funcionario afirmó que recientemente ya se han presentado cargos contra funcionarios mexicanos, incluido un juez, y adelantó que este tipo de acciones seguirán desarrollándose.

“La semana pasada anunciamos una acusación formal contra un gobernador mexicano en el Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que ya hemos hecho antes y sin duda continuaremos haciéndolo”, declaró.

Sus declaraciones se producen luego de que la agenda bilateral se viera marcada por la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como contra otros nueve políticos, funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

Pese a ello, Blanche reconoció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene disposición para combatir al narcotráfico y destacó la cooperación entre ambos países.

“El gobierno mexicano también lo quiere, al igual que nosotros, y se trata simplemente de cómo podemos colaborar para lograrlo”, expresó.

El fiscal sostuvo además que actualmente existe una relación positiva con gran parte del gobierno mexicano, particularmente en temas relacionados con migración y combate al narcotráfico.

“Reconocen la importancia de nuestra relación y que ésta depende de la cooperación y el apoyo mutuo”, añadió.

Sobre una posible intervención militar estadounidense en territorio mexicano, Blanche dijo que no considera viable ese escenario, aunque aclaró que una decisión de ese tipo correspondería directamente al presidente Donald Trump.

“No creo que eso sea posible. Estamos trabajando con nuestros homólogos mexicanos en las fuerzas del orden y todos queremos detener el narcotráfico”, señaló.

Las declaraciones se dieron horas después de que Trump reiterara amenazas de realizar acciones terrestres contra grupos criminales en México, bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas.