“El Chapo” niega haber dañado a alguien y solicita nuevo juicio y extradición

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NUEVA YORK.- Una segunda carta escrita presuntamente por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue difundida este jueves por el periodista Keegan Hamilton, en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa insiste en solicitar un nuevo juicio y su extradición a México.

La misiva, enviada a la Corte del Distrito Este de Nueva York, fue redactada a mano y, de acuerdo con el documento filtrado, habría sido escrita el pasado 28 de abril y recibida oficialmente en Brooklyn el 6 de mayo.

En el texto, Guzmán Loera sostiene que fue responsabilizado por delitos “debido a quién es” y afirma que las acusaciones en su contra carecen de pruebas contundentes.

Además, señala que el gobierno mexicano sería responsable de la violencia ocurrida en el país y niega haber causado daño a otras personas. También aseguró que en México era reconocido por “cosas buenas”, relacionadas con la unión familiar y el bienestar de sus allegados.

En la carta, “El Chapo” cuestiona el proceso judicial que derivó en su condena a cadena perpetua en Estados Unidos y afirma que los cargos estuvieron sustentados en testimonios cuya credibilidad pone en duda.

El exlíder criminal también pidió que las autoridades estadounidenses revisen nuevamente su caso y consideren la extradición a México, argumentando presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso.

Hace unos días ya se había dado a conocer otra carta dirigida al mismo tribunal federal en Brooklyn, donde reiteraba su petición de un nuevo juicio tras ser condenado y recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.