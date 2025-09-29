Fiscalía revela que ejecución del líder de la CROC se fraguó desde Tulum

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado confirmó que el asesinato de Mario Machuca Sánchez, líder de la CROC en Cancún, no fue un hecho aislado y que la operación fue organizada desde Tulum.

Las investigaciones señalan que desde dicho municipio se coordinaron las acciones logísticas e intelectuales para ejecutar el crimen ocurrido el pasado 4 de agosto.

El fiscal general, Raciel López Salazar, indicó que Luis Fernando “N” es señalado como el autor intelectual, mientras que Lesly María “N” desempeñó un papel clave en la logística del asesinato.

La mujer fue capturada el 24 de septiembre en Tarimoro, Guanajuato, y trasladada de inmediato a Quintana Roo para enfrentar los cargos correspondientes. Según las indagatorias, Lesly María “N” mantenía vínculos con grupos delictivos en Tulum, lo que le permitió facilitar información y coordinar la operación junto a Luis Fernando “N”.

El fiscal explicó que el presunto autor intelectual había manifestado previamente su intención de asesinar a Machuca, contando con apoyo en Ciudad de México y con la colaboración directa de la detenida.

Con esta captura, suman cinco personas detenidas por el homicidio de Machuca, lo que representa un avance significativo en un caso que conmocionó al sector sindical de Quintana Roo.

Actualmente, Lesly María “N” permanece en prisión preventiva mientras un juez determina su situación jurídica.