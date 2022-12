Flor Amargo llora porque su nuevo disco “con lenguaje inclusivo” está siendo un fracaso.

Comparte esta Noticia

Flor Amargo ha conseguido reunir una gran cantidad de seguidores, quienes apoyan su carrera artística y constantemente le expresan comentarios de admiración, pero también tiene una gran cantidad de detractores que no terminan de entender su arte y pensamientos, como quienes la hicieron llorar tras enviarle crueles comentarios por usar el lenguaje inclusivo.

No es un secreto que Flor Amargo apoya el lenguaje inclusivo y todas las manifestaciones que esto implica, pero en esta ocasión recibió una gran cantidad de ataques debido a que reveló el nombre de su nuevo disco y muchos haters aprovecharon para atacarla.

En sus redes sociales, Flor Amargo publicó un video en el que aparece llorando y asegura que tras anunciar que su disco se llamará ‘No binarie’ comenzó a recibir muchos comentarios negativos y muy ofensivos, algo que le parece grave, ya que considera que están invisibilizándola por considerarse así.

“Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ese no es el lenguaje del español, no existen las personas no binarias; no existo, nunca existí para la sociedad, nunca existí, o sea, me están diciendo que no existo, claro que existo, soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma, y así se va a llamar el disco, no binarie”, compartió.

Flor Amargo afirmó que el odio que recibió por declararse no binaria es lo que hace que muchas personas terminen por encasillarse en un género, pero es algo que le duele, ya que considera que limita la libertad.

“Y a todas las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizá no encajan, pero a fuerza la sociedad te quiere hacer: ‘o eres hombre o eres mujer’, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti”, dijo en medio del llanto.

Como era de esperarse, la cantante recibió comentarios de apoyo, de quienes la invitan a no callarse, pero también provocó otra ola de comentarios de seguidores que reaccionaron en su contra.