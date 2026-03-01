Fortalece Estefanía Mercado a Playa del Carmen en escenario internacional de Protección Civil

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado reafirmó, con la realización del Congreso Internacional, su compromiso de fortalecer la cultura de la prevención y la gestión integral del riesgo, posicionando a Playa del Carmen como referente nacional en iniciativas de alto nivel.

Especialistas, autoridades, ponentes y asistentes opinaron sobre la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la gestión del riesgo y la cultura de la prevención.

El profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, destacó la relevancia del evento organizado desde el ámbito municipal, en este caso desde Playa del Carmen, al señalar que “este tipo de encuentros generalmente son impulsados por instancias estatales o federales, por lo que resulta significativo que surja desde el municipio que es lo más cercano a los ciudadanos”.

Por su parte, Alonso Brenes, investigador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, reconoció la relevancia del evento al destacar que se trata de una iniciativa organizada por un gobierno municipal con una magnitud poco común en la región.

Señaló que, en América Latina, uno de los principales llamados en materia de gestión de riesgos es fortalecer el componente municipal, ya que es a ese nivel donde finalmente se enfrentan y atienden las emergencias y desastres.

Mientras que Allan Michael Lavell destacó la excelente organización y puesta en escena del evento y resaltó el entusiasmo, la solidaridad, el compromiso y la organización mostrados, así como la gran afluencia de participantes con experiencia en diversos temas, lo que permitió un valioso intercambio de conocimientos y aprendizajes.

En tanto, el Capitán de Fragata DEM y director del Centro de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina, Ernesto Alejandro Cetina Pacheco, destacó que el congreso resulta de gran utilidad, ya que permite fortalecer la cultura de prevención.

Además de concientizar tanto a la población como a las autoridades sobre las diversas amenazas a las que se está expuesto, como huracanes y sismos. Por lo que recomendó aprovechar todas las ponencias para ampliar el conocimiento y fortalecer la gestión del riesgo.

Mientras que el director municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos, Francisco Cota Márquez señaló que, al tratarse de un destino 100% turístico similar a Playa del Carmen, es fundamental mantenerse a la vanguardia en planeación, preparación y prevención, ante el crecimiento poblacional y el incremento de riesgos.

El director de Bomberos de Tijuana, Rafael Carrillo Venegas destacó que, “este congreso internacional, es un parteaguas, donde un gobierno local promueve y realiza un congreso de este nivel, con este poder de convocatoria y con ponentes con premios Sasakawa, no tiene precedentes en el país”.

Finalmente, Jorge Luis de la Cruz, Bombero operativo de Playa del Carmen resaltó que, “uno de los principales aprendizajes adquiridos en el congreso, fue mejorar la forma de comunicar las emergencias, lo que facilita una respuesta más oportuna y coordinada a la ciudadanía” , estar mejor preparados se traduce en mayor confianza y seguridad para la comunidad.

Con estas acciones, el gobierno de Playa del Carmen impulsa una ciudad más resiliente y preparada, priorizando la prevención ante cualquier contingencia.