Bancada del PT anticipa voto en contra de la reforma presidencial

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido del Trabajo (PT) adelantó que no respaldará la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum prevé enviar al Congreso de la Unión la próxima semana.

En un comunicado, la bancada petista sostuvo que la propuesta abre la puerta a la concentración del poder y advirtió que no apoyará ningún proyecto que, a su juicio, debilite la pluralidad política.

“Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad y evitar la desaparición del sistema de partidos”, señalaron sus legisladores.

El posicionamiento también incluyó críticas a lo que calificaron como una campaña de desprestigio contra los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), que operan en 15 entidades y cuya administración está vinculada al partido. El PT afirmó que se trata de instituciones públicas financiadas con recursos federales y estatales.

En paralelo, se informó que el gobierno federal contempló una asignación de 828 millones de pesos para la operación de estos centros, como parte de las reglas de operación del programa de estancias infantiles recientemente publicadas.

Pese a formar parte del bloque oficialista, el PT dejó claro que su respaldo legislativo no es automático y que fijará postura definitiva cuando la iniciativa sea presentada formalmente ante el Congreso.