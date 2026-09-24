Fortalecen Mara y Verónica Lezama los DIF-Pilares espacios comunitarios que transforman la vida de familias

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CANCÚN.- Para fortalecer los servicios y atenciones que se prestan en Centros de Desarrollo Comunitario DIF Pilares como espacios para hacer comunidad, fortalecer a las familias, transformar vidas y cuidar a las personas, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa entregaron mobiliario, equipo e insumos.

Con esta entrega se fortalece el equipamiento de los Centros DIF-Pilares Villas Otoch Paraíso, Región 234 y Región 227, en Benito Juárez; 28 de Julio, en Playa del Carmen; Tulum y Cozumel, incluidos dos centros de nueva creación bajo el modelo integral DIF-Pilares.

El equipamiento incluye herramientas para actividades educativas y lúdicas, deportivas y recreativas, de salud y bienestar, cocina y repostería, cultura y música, tecnología y formación para el trabajo, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

En Benito Juárez, los Centros DIF-Pilares de Villas Otoch Paraíso, Región 234 y Región 227 fortalecen sus capacidades para brindar alternativas de formación, convivencia, prevención y desarrollo a niñas, niños, adolescentes y sus familias.

En Playa del Carmen, el CDC DIF-Pilares 28 de Julio amplía el acceso a servicios educativos, culturales, deportivos, de salud y desarrollo comunitario. En Tulum, se fortalecen las actividades de educación, deporte, cultura, salud, alimentación, nutrición y recreación.

En Cozumel, el nuevo CDC DIF-Pilares amplía la presencia de servicios comunitarios y acerca a las familias oportunidades de educación, capacitación, cultura, deporte y bienestar.

“Se trata de transformar vidas, del deseo que cada persona que ponga un pie en DIF-Pilares sea inmensamente feliz, que se vea en el espejo y descubra el maravilloso talento que tiene, que extienda sus alas y viva una vida como se merece, con dignidad y con inmensa felicidad”, expresó la Gobernadora.

Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama añadió que este equipamiento que se entrega fortalece las capacidades de estos Centros de Desarrollo con nuevas herramientas para el aprendizaje y la capacitación.

Agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la directora nacional del Sistema DIF, María del Rocío García Pérez; a los municipios que han hecho suyo el proyecto, a la familia DIF y a todas y todos quienes han hecho posible transformar las historias de vida de muchas personas.