Hombre pierde un brazo tras ataque de cocodrilo en club de playa de Cozumel

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COZUMEL.- Un hombre de 30 años perdió el brazo derecho como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante un ataque de cocodrilo ocurrido la mañana del miércoles en un club de playa ubicado en la zona sur de Cozumel.

El lesionado fue identificado como Esteban, originario de Chiapas, quien presuntamente trabajaba como vigilante en Paradise Beach. Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las circunstancias en las que se produjo el encuentro con el animal.

Alrededor de las seis de la mañana, el hombre fue trasladado directamente a una clínica privada de la isla, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las heridas. Las lesiones finalmente derivaron en la amputación de su brazo derecho.

Alfredo Arellano Villaseñor, director de Protección Civil de Cozumel, informó que la dependencia no recibió una llamada o reporte formal sobre la emergencia cuando ocurrieron los hechos.

Protección Civil tuvo conocimiento del caso posteriormente, a partir de información extraoficial y publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales, por lo que personal de la dependencia acudiría al establecimiento para recabar información sobre lo sucedido.

La revisión también buscará determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y verificar si el club de playa activó los protocolos correspondientes para atender la emergencia.

La información preliminar señala que la asistencia médica fue solicitada directamente a una clínica privada, sin que el incidente fuera reportado inicialmente a Protección Civil.

El caso ocurrió pocos días después de que autoridades detectaran la presencia de un cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros de longitud en Playa Caletita, también localizada en la zona sur de Cozumel. El ejemplar permanecía bajo vigilancia de guardavidas.

Durante la tarde del miércoles, elementos de Guardavidas y Protección Civil capturaron un cocodrilo en esa zona y posteriormente procedieron a su reubicación.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han determinado que el ejemplar capturado sea el mismo involucrado en el ataque que dejó gravemente lesionado al trabajador, por lo que no existe una relación oficialmente establecida entre ambos hechos.