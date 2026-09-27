Sheinbaum cierra gira nacional en el Zócalo y llama a mantener unidad entre pueblo y gobierno

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México la gira de rendición de cuentas correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno, después de recorrer las 32 entidades del país, y aprovechó el acto para llamar a mantener la unidad entre ciudadanía y gobierno en torno al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Ante miles de asistentes congregados en la Plaza de la Constitución, la mandataria presentó un balance de sus primeros dos años de administración y defendió las reformas constitucionales y políticas públicas impulsadas durante ese periodo.

Sheinbaum sostuvo que los cambios aprobados durante su gobierno han buscado fortalecer la soberanía nacional, ampliar los derechos sociales y recuperar la participación estratégica del Estado en diferentes sectores de la economía, particularmente en materia energética. Estos planteamientos formaron parte del balance político presentado por la propia mandataria durante el cierre de la gira.

La presidenta vinculó además su proyecto de gobierno con diferentes etapas de la historia nacional y afirmó que principios como soberanía, libertad, igualdad, justicia social y democracia permanecen como elementos centrales de la transformación que promueve su administración.

En su mensaje también defendió las reformas constitucionales aprobadas durante los últimos años y sostuvo que los cambios realizados han permitido incorporar a la Constitución principios relacionados con el proyecto político iniciado en 2018.

Sheinbaum aseguró que los programas sociales dejaron de concebirse como apoyos sujetos a decisiones gubernamentales para convertirse, en diferentes casos, en derechos reconocidos constitucionalmente. Durante su discurso reivindicó esa ampliación de derechos como uno de los resultados de la denominada Cuarta Transformación.

La mandataria dedicó una parte de su intervención a la Ciudad de México, donde aseguró que el Gobierno federal destina cerca de 60 mil millones de pesos a diferentes proyectos de infraestructura, salud, movilidad y obras hidráulicas.

Entre las acciones mencionó la puesta en marcha de 804 consultorios del IMSS-Bienestar, proyectos educativos y ferroviarios, intervenciones en el Metro y obras relacionadas con el abastecimiento de agua y la disminución de inundaciones en el oriente de la capital. También reconoció el trabajo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El acto en el Zócalo representó la última parada del recorrido que Sheinbaum realizó durante septiembre por las 32 entidades para presentar balances de su administración. La propia presidenta había señalado previamente que el encuentro capitalino sería una asamblea informativa y no una movilización nacional.

Durante la gira, la mandataria presentó ante habitantes de cada entidad información relacionada con programas sociales, infraestructura, economía, salud, seguridad y otras acciones de su gobierno.

En el cierre de este domingo, Sheinbaum colocó nuevamente la participación ciudadana como uno de los componentes de su proyecto político y llamó a conservar el vínculo entre gobierno y población.

“Sigamos caminando juntas y juntos con el orgullo de nuestra historia y la certeza de nuestro porvenir”, expresó al concluir su intervención.

Con la concentración en el Zócalo, la presidenta dio por terminado el recorrido nacional de rendición de cuentas de su segundo año de gobierno, después de visitar las 32 entidades y concluir con la presentación de las acciones federales realizadas y proyectadas para la Ciudad de México.