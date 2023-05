Francisco Garduño, titular de INM, es vinculado a proceso por incendio en Ciudad Juárez

Comparte esta Noticia

CIUDAD JUÁREZ.- Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, luego del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 migrantes.

A pesar de ser vinculado a proceso, Francisco Garduño no permanecerá en prisión y sólo deberá acudir a firmar cada 15 días, los martes. El titular del INM es señalado de no garantizar una estancia segura de los migrantes en las instalaciones de la dependencia que encabeza.

Cabe recordar que desde el pasado 25 de marzo, Garduño Yáñez recibió la medida cautelar de la firma periódica.

A un mes de tragedia en Ciudad Juárez, las autoridades han sumado ocho detenidos y encarcelados por la muerte de 40 personas y lesiones de 27 más.

Lo detenidos hasta el momento son Salvador González Guerrero, jefe en Chihuahua de la Oficina de Representación del INM; el guardia de seguridad de una empresa privada, Omar P.V.; el migrante venezolano Jeison Daniel C; Eduardo A.M., jefe de Recursos Materiales del INM en Chihuahua; Juan Carlos M., jefe de Grupo Beta; Daniel G; Rodolfo C.; así como Gloria Liliana R.

Fuente: Excélsior