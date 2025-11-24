Frenan desmonte ilegal en Cancún: detectan relleno y daños ecológicos graves

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un predio de 30 mil metros cuadrados en Cancún por presuntos delitos contra el medio ambiente, luego de que la zona fuera desmontada en su totalidad, eliminando su vegetación original y rellenándola con material pétreo para lo que aparenta ser la preparación de un desarrollo habitacional sin permisos.

La acción se llevó a cabo tras una denuncia presentada por el titular de la Dirección de Ecología de Benito Juárez y la posterior solicitud de una orden de cateo por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, la cual fue autorizada por un juez de control.

El cateo se realizó en un lote ubicado en los límites de la delegación Alfredo V. Bonfil, rumbo al Aeropuerto Internacional de Cancún. En el sitio, el personal ministerial confirmó indicios de delitos ambientales graves, incluidos extracción y afectación de la cubierta vegetal, además de violaciones a normas de desarrollo urbano.

En la diligencia participaron también elementos de la Secretaría de Marina y expertos del Colegio de Biólogos del Estado de Quintana Roo, quienes documentaron que la superficie había sido chapeada, desmontada, rellenada y compactada con material pétreo. Asimismo, se encontraron residuos orgánicos como ramas, troncos y maleza, evidencia del desmonte total del área.

Los especialistas advirtieron que los daños observados representan un deterioro ambiental significativo, con afectaciones potenciales a la flora, fauna, suelo y ecosistemas circundantes.

Las primeras investigaciones revelan que los responsables del predio carecen de permisos municipales y estatales, tanto para los trabajos de desmonte como para cualquier proyecto inmobiliario. Pese a ello, habrían continuado promoviendo la venta de lotes.

Ante estos hechos, la FGE procedió a asegurar el predio, que quedó bajo resguardo de la institución mientras avanzan las indagatorias.