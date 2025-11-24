Productores y transportistas inician bloqueo; cierre total en la México-Toluca

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de las seis de la mañana productores del campo y transportistas en el Estado de México iniciaron bloqueos carreteros, tal como fueron anunciados, como parte de una movilización nacional en contra de los precios del maíz y por la inseguridad que sufren los transportistas en las vías de comunicación.

Los bloqueos ya comenzaron a generar afectaciones para el tránsito vehicular.

En la carretera México Toluca el cierre a la circulación es total con dirección a la Ciudad de México, bloqueando con dos camiones los tres carriles de la vialidad así como el carril la lateral. La Guardia Nacional hizo cortes a la circulación kilometros atrás, cerrando el paso en el puente, para ingresar a Lerma.

En tanto el cierrer es parcial a la circulación en la carretera México-Toluca, también con dirección a la capital del país. El cierre se registra a la altura de Plazas Outlet, a unos metros de la desviación a Ocoyoacac y de la bifurcación entre la carretera libre y la autopista de cuota.

Los manifestantes atravesaron dos camiones; uno en el carril de alta y otro sobre el carril de baja y la lateral, dejando el paso solo en el carril central de la vialidad. Esto ha ocasionado una fila de autos de más de 5 kilómetros, pues se generó un cuello de botella que afecta severamente el tránsito vehicular.

Se tenía previsto que a las 8 de la mañana el bloqueo fuera total de la vialidad. Hasta el momento en el sentido hacia Toluca no hay afectación.

Otro cierre parcial se ubica en la autopista México-Querétaro pasando la caseta de Palmillas, también con dirección a la Ciudad de México.

Los manifestantes comenzaron a llegar antes de las 6 de la madrugada, y antes de las 7, cerraron de manera parcial la autopista con la colocación de camiones de carga, afectando el paso para decenas de usuarios que se dirigen a la capital del país, pues el tráfico es muy lento.

Tractocamiones portan vinilonas en las que se lee, “Transportistas solicitan seguridad a todas las carreteras y en todo el país”. En tanto, hay presencia de transportistas en la caseta de peaje de Tepotzotlán, sin afectación a la circulación, aún.

Otros bloqueos se registran en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Texcoco y Acolman. Miles de automovilistas han quedado varados y usuarios del transporte público se han visto afectados por lo que han tenido que buscar alternativas para trasladarse.

Uno de los primeros puntos cerrados fue en Ecatepec, en la vía José López Portillo, a la altura del DIF. Ahí, los transportistas colocaron varios camiones pesados con una manta en la que se leía: “Alto a la delincuencia contra el transporte” que colocaron en ambos sentidos y solo dejaron libre el carril confinado del Mexibús.

Simultáneamente, otro grupo de transportistas se colocó sobre la carretera federal Texcoco-Lechería en Tecámac, a la altura de la entrada de la Macroplaza y Circuito Exterior Mexiquense. Y uno más se instaló en la autopista Ecatepec-Pirámides en su salida hacia el municipio de Acolman.

Los tractocamiones tienen mantas que dicen “Alto a la delincuencia en el transporte”, y “Transportistas solicitamos seguridad en todas las carreteras y en todo el país”.

La mayoría de vialidades se encuentran libres en la zona oriente mexiquense.

El único punto afectado es en la carretera federal México-Texcoco, donde 12 camioneros obstruyen tres de los cuatro carriles, con sentido a la Ciudad de México y otro bloqueo más en la autopista Peñón-Texcoco a la altura de la caseta, con dirección hacia la Ciudad de México.

El bloqueo parcial, es a la altura del bajo puente donde se conecta esta vialidad con la carretera federal México-Puebla.

La afectación vial, solo se registra sobre la México-Texcoco, para quienes se dirigen a la capital mexicana.

Fuente: La Jornada