Fiscal de Quintana Roo rechaza uso político de la Fiscalía por caso de exfuncionario de Tulum

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TULUM.- El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, rechazó que la Fiscalía General del Estado (FGE) sea utilizada con fines políticos y aseguró que las acusaciones de presunta persecución contra Lorenzo Bernabé “N”, exdirector de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tulum, forman parte de un “golpeteo” contra las instituciones.

Entrevistado sobre los señalamientos realizados por familiares del exfuncionario, el titular de la FGE afirmó que la institución actúa con criterios técnicos y de procuración de justicia, sin intervenir en asuntos de carácter político.

“Los enemigos del Gobierno están en contra de que haya justicia y seguridad; es un golpeteo a las instituciones que sí trabajamos. La Fiscalía no es una institución política, sino de procuración de justicia y de carácter técnico. Yo no soy político, yo soy técnico; toda mi vida he sido ministerio público y no me meto en política. La persona que comete un delito, lo paga”, declaró.

Las declaraciones se producen luego de que Lorenzo Bernabé “N” fuera detenido hace poco más de un mes en la delegación Alfredo V. Bonfil, en Cancún, por el presunto delito de violencia familiar.

La detención ocurrió después de que una joven, quien aseguró haber sido su pareja sentimental, difundiera en redes sociales un video en el que presuntamente aparece siendo agredida físicamente por el exfuncionario.

Tras ser vinculado a proceso, familiares del imputado sostuvieron que el caso responde a una persecución política. Sin embargo, López Salazar rechazó esa versión y afirmó que la Fiscalía únicamente procede cuando existen hechos que constituyen un delito.

“Lo quieren meter como un asunto político, pero nosotros no actuamos así; actuamos contra los delincuentes, contra personas que dañan a otras. El respeto al derecho ajeno es la paz”, concluyó el fiscal general.