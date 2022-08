“Ganas no me faltan de secuestrarte mamacita”: exhiben a taxista acosador de Cancún. 

Comparte esta Noticia

“Ganas no me faltan de secuestrarte mamacita”, así le dijo el taxista del número 7628, a una usuaria de Cancún, lo que provocó terror a la pasajera.

“Por supuesto que no supe que responder, me sentía en shock. Únicamente le pude decir que tenía siempre activado el GPS de mi celular, esperando que no me dijera nada”, dijo Martha CR, la afectada.

El taxista, de acuerdo a la denuncia de la pasajera, le respondió que fácilmente podría llevarla a un camino sin señal, lo que desactivaría su opción de salvamento.

“En cuanto él vio que agarre mi celular para marcar, en seguida me dijo que todo era una broma, que no me lo tomara a pecho. Que yo era muy guapa pero no me iba a hacer nada porque era pleno día. No supe cómo responder a eso. Vivimos un momento de tantas desapariciones de mujeres en Cancún, que una tiene miedo”, declaró la mujer, a este portal digital, Informado Caribe.

Tras señalar este tema en las redes sociales, luego de presentar su inconformidad ante el Sindicato de Taxistas local, varios conductores de taxi salieron a responderle que era una dramática, además de que le criticaron por tomarle la foto a la espalda del taxista.

También le dijeron que seguramente llevaba falda o vestía provocativa, a lo que Martha respondió que tenía una blusa de manga larga y pantalón de mezclilla, uniforme de su trabajo.

Sin embargo, las razones para temer por parte de Martha no son infundadas: de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, en el último año se han registrado 296 delitos en los que estuvieron involucrados taxistas, en delitos de alto impacto como secuestro, asaltos, ejecuciones y violaciones.