García Harfuch y Nayib Bukele “chocan” por decomiso de narconave en Colima

CIUDAD DE MÉXICO.- El aseguramiento de una aeronave con 427 kilos de cocaína en Colima ha generado un cruce diplomático entre los gobiernos de México y El Salvador, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asegurara que el avión procedía del país centroamericano, versión rechazada tajantemente por el presidente Nayib Bukele.

El pasado 4 de julio, autoridades mexicanas informaron sobre la intercepción de una avioneta en el municipio de Tecomán, Colima, y la detención de tres ciudadanos mexicanos: Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto), José Adán Jalavera Ceballos (copiloto) y Felipe Villa Gutiérrez.

Versión de México

De acuerdo con García Harfuch, la aeronave fue detectada el pasado 3 de julio a 200 kilómetros al sur de San Salvador, en el espacio aéreo del Pacífico, gracias a las labores de vigilancia del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo. El funcionario sostuvo que el aparato despegó de El Salvador y transportaba un cargamento con un valor estimado de 96 millones de pesos en droga.

Respuesta de El Salvador

La afirmación fue inmediatamente rechazada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien negó que la avioneta hubiera partido de su país y anunció el llamado a consulta de la embajadora de El Salvador en México.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden”, afirmó Bukele a través de la red social X.

Bukele explicó que, de acuerdo con reportes de Costa Rica y el Comando Conjunto de Estados Unidos (JIATFS), la aeronave fue detectada inicialmente al noroeste del territorio costarricense y en ningún momento sobrevoló espacio aéreo salvadoreño.

Escalada del diferendo

En sus redes sociales, García Harfuch ratificó la información sobre la traza aérea y el origen de la aeronave, lo que provocó una nueva respuesta del presidente salvadoreño, quien calificó las declaraciones del funcionario mexicano como imprecisas y exigió una aclaración oficial.

“Reiteramos nuestro respeto y aprecio al pueblo de El Salvador. Estas acciones muestran el compromiso del Gobierno de México para combatir a la delincuencia organizada”, afirmó Omar García Harfuch.

El presidente de El Salvador respondió también en sus redes sociales a la reciente declaración del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. Apuntó que si bien la información que comparte el secretario García Harfuch es real, “omite señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador.

“Podemos concederle el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia de prensa pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa”, exhortó Bukele.

Y subrayó: “Debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga”.