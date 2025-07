Productores de piña rechazan centro de acopio construido en Manuel Ávila Camacho

Comparte esta Noticia

BACALAR.- Productores de piña que serían beneficiados con el centro de acopio que el gobierno de Quintana Roo construyó en la localidad de Manuel Ávila Camacho denunciaron que la edificación presenta serias deficiencias, por lo que rechazaron firmar la recepción de la obra a funcionarios que llegaron a entregársela.

La productora Ruth Flores difundió en sus redes sociales que el martes en la mañana llegaron funcionarios de gobierno del estado a entregar la obra, por lo que se dieron cita gran parte de los 400 productores de piña de esa región del municipio de Bacalar, quienes rechazaron recibirla, a pesar de que estaba presente en la comitiva la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado.

Los piñeros de la vía corta Chetumal-Mérida consideraron que los trabajos no justifican los más de 9 millones de pesos que se anunciaron para la obra, porque presenta muchos defectos que demeritan ese costo.

Entre otros, señalaron defectos en la cimentación desde una mala compactación del terreno, un techo de lámina que parece un horno, además de mostrar visible mal montaje, y una rampa que solo podría servir para accidentes.

Agregaron que lo construido no responde a las necesidades de un centro de acopio para piñas, además de que nunca les entregaron los planos y el catálogo al comité de obra, el cual no fue tomado en cuenta al grado que no les dieron a conocer ni el nombre de la empresa o del contratista que estuvo a cargo de los trabajos.

Cabe mencionar que la obra de este centro de acopio de piña, ubicada en la vía corta Chetumal-Mérida, presenta un sello de suspensión aplicado por el Ayuntamiento de Bacalar, por violaciones al Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcción del Municipio, ya que infringió los requisitos y consideraciones para tramitar la licencia de construcción y los responsables no respondieron a la notificación que se les hizo en una inspección la Dirección General de Obra Pública, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente municipal.

Asimismo, cabe precisar que esta se realizó con presupuesto del Instituto de Economía Social y Solidaria, dependiente de la Secretaría de Bienestar del Estado, como parte de cinco que se planearon, incluyendo dos para limón y hortalizas en José María Morelos y dos para pitahaya en Felipe Carrillo Puerto, en beneficio de 2 mil productores, 50 % hombres y 50 % mujeres.

En su mensaje, la productora Ruth Flores hizo un llamado a la gobernadora del Estado, Mara Lezama Espinosa, para que tome cartas en el asunto y ordene una solución a esta obra “que fue anunciada con tanto revuelo”.

“De verdad es una pena que nos quieran dar gato por liebre, por más de 9 millones”, finalizó.

