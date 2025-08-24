García Luna ‘respira’: Jueza concede 90 días para apelar su condena

Comparte esta Noticia

NUEVA YORK.- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, recibió un nuevo plazo de 90 días para apelar su condena por narcotráfico y corrupción.

La jueza Alison Nathan, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, decidió otorgar una prórroga de 90 días para que García Luna presente sus alegatos de apelación, extendiendo así el límite hasta el 18 de diciembre de 2025.

Esta es la tercera vez que se concede una extensión similar, pero es la primera en la que se ordena que el Buró de Prisiones de Estados Unidos garantice la comunicación regular entre García Luna y su equipo legal.

Genaro García Luna ha enfrentado serias acusaciones por su complicidad con el narcotráfico, lo que lo llevó a ser condenado a 38 años de prisión.

Su caso fue polémico en la lucha contra el narcotráfico en México, dado que él mismo fue una figura clave en la seguridad pública del país. Las acusaciones en su contra incluyen sobornos por parte del cártel de Sinaloa.

Los abogados de García Luna denunciaron que su cliente ha estado sometido a condiciones de aislamiento extremo, lo que ha afectado su salud y ha dificultado la preparación de su apelación.

Según informes, durante los últimos ocho meses sólo han logrado comunicarse con él durante tres horas. Este aislamiento no solo ha limitado su acceso a la información necesaria para su defensa sobre su bienestar físico y mental.

A medida que se acerca la fecha límite para presentar su apelación, el equipo legal de García Luna se encuentra en una carrera contra el tiempo. La comunicación regular con sus abogados será crucial para preparar sus argumentos y demostrar su inocencia.

Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión el pasado 16 de octubre de 2024 por su colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Fuente: El Financiero