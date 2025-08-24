Respalda Mara Lezama a delegación quintanarroense en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La delegación de niñas y niños que representará a Quintana Roo en la Novena Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Educación Básica (OMMEDB) 2025, que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Oaxtepec, Morelos, recibieron el saludo y la felicitación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Su participación es un gran logro académico, pero también es un mensaje poderoso para las mujeres que están presentes en la ciencia, la tecnología y la construcción de un mejor Quintana Roo”, les dijo Mara Lezama.

Son 9 talentos que llevan en alto el nombre de Quintana Roo. Cada uno es un ejemplo de que el conocimiento transforma y abre caminos que parecían imposibles. “Y en esta nueva forma de gobernar estamos convencidos de que apoyar su talento es invertir en el futuro de nuestras comunidades y en la prosperidad compartida” añadió la Gobernadora.

Cabe mencionar que el pasado 29 de julio, en la audiencia pública “La Voz del Pueblo” realizada en Bacalar, la maestra Claudia Esperanza Landeta Aké solicitó el apoyo de la gobernadora Mara Lezama a fin de que estas nueve estudiantes pudieran participar en la competencia nacional.

De manera inmediata y con el firme compromiso de impulsar el talento estudiantil, la Gobernadora instruyó a la secretaria de Educación, Elda María Xix Eúan, a gestionar los trámites necesarios para otorgar los boletos de avión que permitan la asistencia de las y los jóvenes a este importante evento nacional.

El anuncio fue hecho público mediante un video difundido en redes sociales, donde la gobernadora Mara Lezama Espinosa, reafirmó el respaldo institucional a la comunidad estudiantil.

Como resultado de esta gestión, la Gobernadora hizo entrega oficial del apoyo, consistente en nueve boletos de avión para los estudiantes que conforman la delegación de Quintana Roo.

“Queremos que vayan con la certeza de que todo Quintana Roo está con ustedes. Son un orgullo para nuestro estado y estamos seguras y seguros de que dejarán huella en esta competencia nacional. ¡Juntas y juntos, vamos por esas medallas!” expresó.