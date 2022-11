Gloria Trevi manda un fuerte mensaje a quienes la compararon con Lyn May.

Comparte esta Noticia

Gloria Trevi es una de las artistas mexicanas más reconocidas por su amplia trayectoria que inició en la década de los 80, por lo que aún hoy en día tiene una base de fanáticos muy amplia que se encuentra al pendiente de cada uno de sus movimientos.

Sin embargo, La Trevi no está teniendo días fáciles, pues algunos consideran que se ha estropeado su físico al someterse a procedimientos estéticos, por lo que la famosa ha salido a responder.

Y es que como te dijimos, muchos fans la han comparado con Lyn May, la famosa vedette que se desfiguró el rostro debido a un procedimiento estético.

En medio de la promoción de su nuevo sencillo Él Se Equivocó, la famosa cantante mexicana aprovechó para visitar el programa de Adrían Uribe y fueron varios de esos vides los que se viralizaron en redes sociales, pues los internautas consideraron que luce irreconocible.

Sin embargo la cantante no ha querido quedarse callada y ha contestado a sus haters, con un mensaje contundente.

“Me la pase con madre Adrian!!! ah y a los que me andan criticando, ahí se lo pongo en mi TikTok pa que tomen dos cucharadas, me tengo que gustar yo!… Y yo me gusto, y a los que dicen cosas lindas los amo con toda mi almaaaaaa”

Su contestación en los comentarios causó furor en sus fans pues recibió varias muestras de apoyo, aunque hubo quien continúo insistiendo en que se ve muy delgada y la repentina pérdida de peso podría deberse a alguna enfermedad.

Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocido por su nombre artístico Gloria Trevi, es una cantante, actriz, productora, compositora y empresaria mexicana que tiene más de 40 años de trayectoria en el mundo del espectáculo donde se ha convertido en una de las cantantes más reocnocidas de México.

Gloria nació en Monterrey un 15 de febrero de 1968 por lo que actualmente tiene 54 años de edad y su trayectoria ha sido tan importante que incluso ahora se planea hacer una bioserie de ella, por lo que sigue cosechando éxitos.